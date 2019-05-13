بدر بن سلطان يطلع على خطة الصحة في رمضان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - جدة اطلع نائب أمير منطقة مكة المكرمة بدر بن سلطان على خطة الصحة المعتمدة لشهر رمضان، وذلك خلال استقباله بمقر الإمارة في جدة، وكيل وزارة الصحة للصحة العامة الدكتور هاني جوخدار، يرافقه مدير الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور وائل مطير. واستمع الأمير بدر إلى نبذة عن سير العمل في خطة الصحة، التي يجري تنفيذها في المنافذ الجوية والبرية والبحرية، من خلال المراكز الطبية بمدينة حجاج مطار الملك عبدالعزيز الدولي، وتوفير الخدمات العلاجية للمعتمرين، وتجهيز فرق الطب الوقائي المنتشرة بالصالات عند القدوم إلى المنافذ، ومناظرة القادمين من الدول الموبوءة والمحجرية، وتطعيم من لم يحمل شهادات التطعيم، وتطبيق الاشتراطات الصحية.



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