ملتقى تعليمي يوصي بمراعاة الفئة العمرية لتوصيل المعلومة بشكل جيد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أوصى اللقاء التعريفي الأول لمعلمي ومعلمات الحملة التوعوية الصيفية لمحو الأمية بقطاع البيضاء أمس بمراعاة الفئة العمرية لتوصيل المعلومة بشكل جيد.

وعقد اللقاء بحضور مدير تعليم المنطقة المشرف العام على الحملة الصيفية بقطاع البيضاء محمد الحارثي وأعضاء اللجنة و50 معلما ومعلمة من معلمي ومعلمات الحملة، وذلك بمقر الإدارة بحي العزيزية بمكة.

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ودعا الحارثي المعلمين والمعلمات إلى تقديم كل ما يخدم نجاح الحملة وتحقيق أهدافها التعليمية، مهيبا بالدور المهم والحيوي للمعلمين والمعلمات لفهم المحور الأساسي في تقديم الخدمات التعليمية للدارسين والدارسات وتعليمهم الأمور الأساسية في دينهم وحياتهم الاجتماعية وتعديل بعض المفاهيم لديهم، مؤكدا الثقة الكبيرة في المعلمين والمعلمات لأداء دورهم وتحقيق نجاحات متميزة في نهاية الحملة.

ولفت إلى ما تحظى به الحملة من رعاية واهتمام من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان الذي وجه الإدارات الحكومية والجهات الخيرية لتقديم ما تحتاجه الحملة من دعم ومشاركة لخدمة المستفيدين وتلبية احتياجاتهم، مثمنا تعاون الإدارات الحكومية والمؤسسات الخيرية في مشاركتها وتجاوبها في تحقيق متطلبات نجاح الحملة بما تقدمه من خدمات تحقق احتياجات الأهالي في محيط مراكز الحملة، داعيا الأهالي ممن يحتاجون خدمات الحملة إلى الالتحاق بمراكزها والاستفادة مما تقدمه من برامج مختلفة تستمر طيلة فترة الصيف، ويقوم عليها فريق عمل مؤهل في هذا المجال.

من جانبه أوضح المدير التنفيذي للحملة خالد الحارثي أن هذه الحملة تأتي في إطار الجهود التي تبذلها وزارة التعليم لمحو الأمية لدى المواطنين والمواطنات في القرى والمدن النائية في جميع مناطق ومحافظات المملكة وصولا للنسبة الصفرية وإعلان خلو المملكة من الأمية وفقا لرؤية المملكة 2030، وذلك بناء على عمليات المسح في القرى والهجر التي تحتاج لخدمة محو الأمية.

توصيات خرج بها اللقاء