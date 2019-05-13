توصيف أعراض إدمان الألعاب الالكترونية قريبا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يعكف مجلس شؤون الأسرة بالتعاون مع برنامج الأمان الأسري على توصيف أعراض إدمان الألعاب الالكترونية، والتوعية بذلك عبر قنوات التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الأمين العام للمجلس الدكتور هلا التويجري لـ»مكة « أن اهتمام المجلس يأتي لأخطار الألعاب الالكترونية التي أدت إلى حوادث انتحار واجهها الأطفال، والمجلس أجرى دراسة إدراكا منه بأن هذا الموضوع يتخطى إدمان طفل على لعبة أو إهمال أسرة، لذلك كان الموضوع أعمق من ذلك، ولابد من دراسته ومعرفة الجهة المسؤولة ومباشرة الحالات، مضيفة «عمل المجلس أكثر من مرحلة لبحث مسؤولية تصنيف الألعاب وخطورتها، ووجدنا تصنيفا سعوديا سابقا، لضبط بيعها وفقا لذلك التصنيف».

وأشارت إلى صدور توصيات لذلك، لمعالجة المشاكل التنظيمية، وأن المجلس نشاطه الأساسي مرتبط بالأسرة، وهم الطفل والمرأة والمسنون، وهناك تحديات تحتاج إلى دراسات لبحث الأسباب والمهددات لكيان الأسرة وفقا لدراسات معمقة، مؤكدة أن هناك شراكة مع الجامعات السعودية، لكونها المصدر لهذه الدراسات.

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وأضافت بأن المجلس يعمل وفقا لخمسة مسارات، لأنه أول ما بدأ المجلس كان هناك فجوة حقيقية بالبيانات والمعلومات المتعلقة بالأسرة، ونؤمن بأن هذا الدور من الأدوار المنوطة بالمجلس، وأخيرا مسار التمثيل الدولي، لأن ما يتم داخل المملكة لا بد أن يعكس للمجتمع الدولي.

ولفتت التويجري إلى أن المجلس عندما بدأ عمله أدرك أهمية وجود لجان الأسرة بالمناطق ترتبط إداريا من حيث الحوكمة بمجلس المنطقة، وفنيا ترتبط بالمجلس، ليحدد بوصلة العمل ويعمل الدراسات على مستوى المملكة، مبينة أن اللجان جرى تفعيلها بالمناطق ليصل عددها 13 لجنة.

مسارات مجلس شؤون الأسرة:

مراجعة التشريعات والأنظمة

التوعية ورصد القضايا

الدراسات والأبحاث

قاعدة المعلومات

التمثيل الدولي

مناسب لعمر 3 فما فوق

يعد المحتوى في هذه الألعاب مصنفا على أنه مناسب لجميع الفئات العمرية مثل (الألعاب الرياضية).

قد تحتوي بعض الألعاب على بعض العنف، ولكن في سياق كرتوني مناسب للأطفال.

يحتوي هذا التصنيف على بعض المشاهد أو الأصوات المخيفة كوجود مشاهد عنف ضمنية، أو تفاعل الشخصيات مع العنف بشكل غير واقعي مثل (اختفاء الشخصيات بعد موتهم).

قد تحتوي الألعاب في هذا التصنيف على أصوات مرعبة أو مؤثرات مرعبة كإظهار تفاصيل الإصابات.

قد تحتوي الألعاب في هذا التصنيف على عنف يمارس تجاه شخصيات من البشر أو تشبه البشر أو الحيوانات بشكل محاك للواقع، وإظهار الأعمال الإجرامية بشكل إيجابي أو بدون انعكاسات سلبية، أو تلفظ أي شخصية من شخصيات اللعبة بألفاظ أو شتائم غير لائقة ضمن أحداث اللعبة.