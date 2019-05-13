وظائف أكاديمية بجامعة الملك عبدالعزيز

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جدة أعلنت كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة الملك عبدالعزيز عن توفر وظيفة (معيد)، في قسم التاريخ تخصص تاريخ طلاب عدد 2 وطالبات عدد 2 للعام الدراسي 1440/‏1439هـ. واشترطت الجامعة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، والحصول على الدرجة الجامعية في تخصص تاريخ «آثار وإرشاد سياحي» من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى معترف بها، وألا يقل التقدير في البكالوريوس عن جيد جدا، ولا يتجاوز عمر المتقدم أو المتقدمة 30 سنة، والحصول على الدرجة المطلوبة في التوفل، أو STEP أوIELTS ، ودرجة القدرات للجامعيين أو ما يعادلها، وألا يكون حاصلا على درجة البكالوريوس وهو على رأس العمل.



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