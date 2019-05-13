موعد نهائي للنظر في الدعوى المقامة ضد المتهمين العسيمي والصيعري

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض

أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة أنه نظرا لتغيب المتهم محمد بن صالح بن محمد العسيمي حامل الهوية الوطنية رقم (1077250046)، عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه في 30 شعبان الماضي، وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل معه في مكان إقامته الموثق لديها، فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى وذلك في التاسعة صباح الثلاثاء 20 ذو القعدة المقبل.

Advertisements

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم غيابيا، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة الـ3 من المادة الـ57 من نظام المرافعات الشرعية، والمادة الـ9 من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.

وأشارت المحكمة إلى أنه نظرا لتغيب المتهم علي بن صالح بن سالم الصيعري حامل الهوية الوطنية رقم (1060652383)، عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه في 30 شعبان الماضي وعدم تمكن الجهات المختصة بالمحكمة من التواصل معه في مكان إقامته الموثق لديها، فقد حدد موعد بديل للنظر في الدعوى، وذلك في التاسعة صباح الثلاثاء 20 ذو القعدة المقبل.

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم غيابيا، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة 3 من المادة الـ57 من نظام المرافعات الشرعية، والمادة الـ9 من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.