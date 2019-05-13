بدء اختبار اللغة الإنجليزية بجامعة الملك خالد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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حددت جامعة الملك خالد ممثلة في مركز اللغة الإنجليزية التابع لها، موعد اختبار القبول للراغبين في الالتحاق بتخصص اللغة الإنجليزية في شطري الطلاب والطالبات بجميع كلياتها (لدرجة البكالوريوس).
وأوضح وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور سعد بن دعجم أن التسجيل للراغبين والراغبات في الالتحاق بتخصص اللغة الإنجليزية بدأ أمس ويستمر حتى الجمعة المقبل، مفيدا بأن درجة الاختبار ستحدد إمكانية التأهل للمفاضلة من عدمها للقبول في أقسام اللغة الإنجليزية بالجامعة، وسيتعذر على الطلاب والطالبات الدخول للمفاضلة في حالة عدم الحضور لهذا الاختبار أو عدم تحقيق الدرجة المطلوبة.
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