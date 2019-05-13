صيانة طارئة تخفض ضخ المياه في 4 مدن بالشرقية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الدمام

دعت الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية أهالي مدينة الدمام ومحافظة الخبر ومحافظة القطيف وتوابعها ورأس تنورة إلى أخذ احتياطاتهم المائية لوجود تخفيض في ضخ كميات المياه المحلاة التي تغذي هذه المدن والمحافظات، والتي تستقبلها من المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، مما سيترتب عليه خفض كميات الضخ خلال الأيام الخمسة المقبلة.

وأوضح مدير عام خدمات المياه بالمنطقة الشرقية المهندس حمدي الشراري أن فروع خدمات المياه بالمدن والمحافظات المعنية ستستقبل خلال هذه الفترة كميات تقدر بنصف الكميات التي تستقبلها من التحلية، مبينا أن إدارة وفروع خدمات المياه بالمدن والمحافظات المستهدفة بالخفض وضمن خطط إدارة الأزمات والطوارئ المعمول بها في مثل هذه الحالات، ستشغل ما تحتاج إليه من مياه آبار لضخها بالشبكة لتعويض النقص الحاصل من ضخ المياه المحلاة. كما سيجري تزويد المواطنين بالمياه عن طريق الصهاريج المتنقلة في حال الحاجة لذلك.

وأشار إلى أن العملاء الذين لديهم خزانات أرضية مرتبطة بأخرى علوية وبينهما مضخة لن يشعروا بأي نقص في إمداد المياه أو اختلاف في انسيابيته لما للتنظيم المائي المذكور من أثر بالغ في التوازن المائي داخل المنشآت.