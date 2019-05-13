التعليم تطلق مبادرة بحوث العلوم الاجتماعية الموجهة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أطلق مكتب البحث والتطوير بوزارة التعليم أخيرا مبادرة البحوث الاجتماعية الموجهة، والتي تهدف إلى تشجيع بحوث العلوم الاجتماعية عالية الجودة والمؤثرة في المجالات ذات الأهمية التنموية للمملكة.

وبين المشرف العام على المكتب الدكتور هشام الهدلق، أن هذه المبادرة تركز على توجهات رئيسة خمسة، ذات صلة برؤية المملكة 2030 والتحديات المحلية للمجتمع، ومنها تغير الأسرة وتمكين المجتمع وتمكين دور المرأة، بالإضافة إلى تركيزها على مدينة المستقبل و الريادة الاقتصادية.

وأشار الدكتور الهدلق إلى أن هذه المبادرة قد اتخذت مسارين، الأول: هو المشاريع البحثية وتبلغ ميزانيته 3 ملايين ريال تقريبا بفترة زمنية من عام إلى عامين، ويهدف إلى إجراء بحوث أكثر طموحا ومتعددة التخصصات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك في العلوم الاجتماعية، كما أنه قد يشمل البحث مسحا شاملا وجمع بيانات على المستوى الوطني، كما أنه قد يشمل أكثر من باحث رئيس وباحث مشارك، بالإضافة إلى فرق عمل بحثية مساندة.

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أما النوع الآخر فهو متعلق بالمنح الصغيرة والمتوسطة، وتصل ميزانية الدعم فيه إلى مليون ريال سعودي موزعة على مدى يصل إلى عام، ويهدف هذا النوع إلى إجراء بحوث ذات أثر محلي على نطاق أصغر في العلوم الاجتماعية، كما أنه يشمل باحثا رئيسا واحدا فقط وباحثا مشاركا أو أكثر، إضافة إلى فرق عمل بحثية مساندة، بالإضافة إلى أنه يهدف إلى تشجيع المشاركة الواسعة في المجالات البحثية ذات الأهمية الاستراتيجية.

وأوضح الدكتور الهدلق أنه تم استلام 636 مقترحا بحثيا أوليا من باحثي الجامعات وبمشاركة باحثين من جهات حكومية وجهات غير ربحية منها 37 مقترحا مكررا، وانتقل 513 مقترحا لمرحلة التحكيم الفنية لمن تطابقت مقترحاتهم مع متطلبات التقديم المعلنة، مبينا أن مرحلة التقييم تمر بمراحل عدة يختار من خلالها عدد من المتخصصين في كل مجال البحوث التي انطبقت عليها شروط التقديم.

وأكد أن المكتب معني بـ 23 مبادرة ضمن مبادرات برنامج البحث والتطوير لدعم الجامعات، تأتي جميعها انطلاقا من رؤية المملكة 2030 ومشاركة برامج تحقيق الرؤية عموما وبرنامج تنمية القدرات البشرية على وجه الخصوص.

أهداف المبادرة: