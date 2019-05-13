السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - القاهرة أطلق موقع التواصل الاجتماعي انستقرام خاصية جديدة تتيح للمستخدمين الاعتراض على قرار الموقع حذف مشاركاتهم على أساس احتوائها على مضمون ينتهك القواعد. وأشار موقع «تك كرانش دوت كوم» المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى إضافة واجهة جديدة إلى تطبيق انستقرام تتيح للمستخدم تقديم طلب استئناف إلى إدارة الموقع لإعادة النظر في قرار حذف المشاركة، بحسب «كارينا نيوتن» مديرة السياسات في انستقرام التي قالت «إنه سيجري توفير هذه الخاصية تدريجيا للمستخدمين وعلى مدى الشهور القليلة المقبلة».



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انستقرام يتيح الاعتراض على حذف المشاركات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.