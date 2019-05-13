نجاة ركاب طائرة هبطت دون فتح عجلات الهبوط

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - يانجون

تمكن قبطان طائرة ماهر في ميانمار من الهبوط بطائرته دون فتح عجلات الهبوط أمس، وذلك دون التسبب في وقوع إصابات بين عشرات الركاب وطاقم عمل الطائرة.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن إدارة الطيران المحلي القول إن الطائرة التابعة لخطوط طيران ميانمار، القادمة من يانجون إلى ماندالاي هبطت صباح أمس دون فتح عجلات الهبوط.

وتردد أن الطائرة كانت تقل 82 راكبا وطاقم عمل مؤلفا من سبعة أشخاص.