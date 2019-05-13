الطلب على مهندسي الكمبيوتر في ألمانيا يصل ذروته

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل وصل الطلب على مهندسي الكمبيوتر المؤهلين أكاديميا في ألمانيا في الوقت الراهن إلى مستوى يكاد يكون غير مسبوق من قبل، وذلك بسبب تنامي تكنولوجيا الرقمنة في كل مناحي الحياة تقريبا.
وكشف تحليل حديث للوكالة الاتحادية للعمل أن عددا من الشركات في ألمانيا تبحث في الوقت الراهن جاهدة عن مطوري برامج ومستشاري تطبيقات في تقنية المعلومات، وتابع التحليل أنه في الغالب ما يستغرق البحث شهورا، أو 132 يوما في المتوسط، حتى يتم شغل وظيفة شاغرة من هذه الوظائف بمتقدم مناسب.
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