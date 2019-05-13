السعودية | التعاون الخليجي يستنكر تخريب سفن قرب سواحل الإمارات

شكرا لقرائتكم التعاون الخليجي يستنكر تخريب سفن قرب سواحل الإمارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استنكر الأمين العام لمجلس التعاون، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، تعرض 4 سفن تجارية مدنية لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الامارات في خليج عُمان، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة وبالقرب من المياه الإقليمية وداخل المياه الاقتصادية للإمارات.

ووصف الزياني ما حدث بأنه تطور وتصعيد خطير يعبر عن نوايا شريرة للجهات التي خططت ونفذت هذه العمليات معرضة سلامة الملاحة البحرية في المنطقة لخطر كبير، ومهددة حياة الأطقم المدنية العاملة في البواخر.

ودعا الأمين العام لمجلس التعاون المجتمع الدولي والهيئات الدولية المعنية بالملاحة البحرية الى ممارسة مسؤولياتها السياسية والقانونية لمنع أي أطراف تحاول المساس بأمن وسلامة حركة الملاحة البحرية في هذه المنطقة الحيوية للعالم أجمع.

وشدد على أن مثل هذه الممارسات غير المسؤولة من شأنها أن تزيد من درجة التوتر والصراع في المنطقة وتعرض مصالح شعوبها لخطر جسيم.