، "تعليم محايل" يطلق مبادرة "إجازتك" التقنية بجوائز تصل إلى 90 ألف ريال ،

محمد بن مسعود - الدمام - تستهدف جميع الطلاب والطالبات بالمراحل التعليمية المختلفة

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل مبادرة التقنية للأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل "إجازتك" والتي تمولها شركة أسمنت حائل، وذلك خلال إجازة العام الدراسي الحالي بجوائز تصل قيمتها إلى 90 ألف ريال، وتستهدف المسابقة فيها أكثر من 3400 طالب وطالبة بالمرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية.

وحددت الإدارة فترة التسجيل في المسابقة من 1 رمضان 1440هـ إلى 15 ذي القعدة 1440هـ في "برنامج سكراتش" و"برمجة المايكروبت" و "التصميم" للمرحلة الابتدائية، و"التطبيقات الذكية" و"برمجة الاردوينو" و"برمجة المايكروبت" للمرحلة المتوسطة والثانوية ومن هو أعلى من ثانوي حتى عمر 25 عامًا.

فيما حددت الإدارة 20 من شهر رمضان 1440هـ، آخر موعد للتسجيل في البرامج التدريبية التقنية والتي تبدأ خلال الفترة من 13 شوال 1440هـ وحتى 8 ذي القعدة 1440هـ. كما وضعت اللجنة الإعلامية بالمبادرة ركنًا تعريفيًا عن المبادرة في مجمع (جراند مول)، ووزعت اللجنة، عددًا من المطويات والمنشورات التعريفية بهذه المبادرة على الزوار، بالإضافة إلى توزيع عددٍ من الهدايا.

وقال سعود الحريد مدير تقنية المعلومات بتعليم حائل رئيس اللجنة الإشرافية على المبادرة إن المبادرة تشرف بمتابعة دائمة من أمير منطقة حائل ونائبه وبإشراف مباشر من مدير عام التعليم والرئيس التنفيذي لشركة أسمنت حائل، وتهدف المبادرة إلى المساهمة في عملية التحول الرقمي وتدريب الطلاب والطالبات على المهارات التقنية الحديثة، واستثمار الإجازة الصيفية، وخلق روح التنافس بين شباب وشابات المنطقة، وتعزيز مفاهيم الاستخدام الأمثل للتقنية الحديثة.

وأضاف: تتكون مسارات المبادرة من مسابقة تقنية وبرامج تدريبية، تستهدف فيها أكثر من 3400 طالب وطالبة من خلال 100 برنامج تدريبي لطلاب المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية حتى عمر الـ 25 عامًا.

وأضاف "الحريد" أن المبادرة ستختتم بمعرض يعرض فيه المشاركون مشاركاتهم ومشروعاتهم، وسيتم تكريم الحاصلين على المراكز الثلاثة الأولى في كل مسار من المسارات خلال حفل يحدد موعده لاحقًا.