، "مشعل بن ماجد" يرفع الشكر لولي العهد عقب التوجيه بدعم مشروع ترميم جدة التاريخية ،

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رفع محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز باسمه وباسم أهالي جدة، الشكر والتقدير، إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع كل الشكر والتقدير، لما قدمه من دعم لجدة التاريخية.
وتفصيلاً، قال محافظ جدة في برقية رفعها بهذه المناسبة: إن هذا الموروث الثري على مر العصور الذي يلقى كل عناية من القيادة الرشيدة - أيدها الله - ويعزز الجوانب الإنسانية والحضارية والثقافية ويُسهم بشكل فاعل في التنمية لهذه المنطقة الغالية على الجميع، سائلاً المولى عز وجل مزيدًا من الرفعة والرقي والتوفيق والسداد لسمو ولي العهد.
وكان ولي العهد قد وجّه بدعم مشروع ترميم 56 مبنى من المباني الآيلة للسقوط بجدة التاريخية، بمبلغ 50 مليون ريال (كمرحلة أولى) والتي تحمل عناصر معمارية ثرية لتراث جدة التاريخية، مساهمة من سموه في مساندة المشروعات التي من شأنها المحافظة على المكتسبات التاريخية والحضارية للمملكة.
"مشعل بن ماجد" يرفع الشكر لولي العهد عقب التوجيه بدعم مشروع ترميم جدة التاريخيةعبدالله الراجحي الخليج 365 2019-05-13
رفع محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز باسمه وباسم أهالي جدة، الشكر والتقدير، إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع كل الشكر والتقدير، لما قدمه من دعم لجدة التاريخية.
وتفصيلاً، قال محافظ جدة في برقية رفعها بهذه المناسبة: إن هذا الموروث الثري على مر العصور الذي يلقى كل عناية من القيادة الرشيدة - أيدها الله - ويعزز الجوانب الإنسانية والحضارية والثقافية ويُسهم بشكل فاعل في التنمية لهذه المنطقة الغالية على الجميع، سائلاً المولى عز وجل مزيدًا من الرفعة والرقي والتوفيق والسداد لسمو ولي العهد.
وكان ولي العهد قد وجّه بدعم مشروع ترميم 56 مبنى من المباني الآيلة للسقوط بجدة التاريخية، بمبلغ 50 مليون ريال (كمرحلة أولى) والتي تحمل عناصر معمارية ثرية لتراث جدة التاريخية، مساهمة من سموه في مساندة المشروعات التي من شأنها المحافظة على المكتسبات التاريخية والحضارية للمملكة.
13 مايو 2019 - 8 رمضان 1440
01:59 AM
أكد أن رعاية القيادة لهذا الموروث الثري يعزز الجوانب الإنسانية والحضارية بالمنطقة
رفع محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز باسمه وباسم أهالي جدة، الشكر والتقدير، إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع كل الشكر والتقدير، لما قدمه من دعم لجدة التاريخية.
وتفصيلاً، قال محافظ جدة في برقية رفعها بهذه المناسبة: إن هذا الموروث الثري على مر العصور الذي يلقى كل عناية من القيادة الرشيدة - أيدها الله - ويعزز الجوانب الإنسانية والحضارية والثقافية ويُسهم بشكل فاعل في التنمية لهذه المنطقة الغالية على الجميع، سائلاً المولى عز وجل مزيدًا من الرفعة والرقي والتوفيق والسداد لسمو ولي العهد.
وكان ولي العهد قد وجّه بدعم مشروع ترميم 56 مبنى من المباني الآيلة للسقوط بجدة التاريخية، بمبلغ 50 مليون ريال (كمرحلة أولى) والتي تحمل عناصر معمارية ثرية لتراث جدة التاريخية، مساهمة من سموه في مساندة المشروعات التي من شأنها المحافظة على المكتسبات التاريخية والحضارية للمملكة.
، "مشعل بن ماجد" يرفع الشكر لولي العهد عقب التوجيه بدعم مشروع ترميم جدة التاريخية ،
المصدر : الخليج 365
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