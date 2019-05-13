، شاهد.. "الخليج 365" ترصد جهود وحدة الزائر الصغير للتعرف على الأطفال حال فقدانهم بالحرم ،

محمد بن مسعود - الدمام - وزعت 1200 أسورة إرشادية عبر برنامج "طفلك معنا بأمان" في 3 مواقع

خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة بإدارة الخدمات الاجتماعية من خلال وحدة الزائر الصغير، ثلاثة مواقع لاستقبال صغار السن مع ذويهم، وذلك تحت مظلة برنامج "طفلك معنا بأمان" وتوزيع أكثر من 1200 أسورة إرشادية للحد من ظاهرة فقدان الأطفال داخل أرض الحرم والتي تشهد أعدادًا كبيرة خاصة في موسم شهر رمضان المبارك.

وفي التفاصيل، قامت عدسة "الخليج 365" بجولة ميدانية ووثقت جهود وحدة الزائر الصغير عبر برنامج "طفلك معنا بأمان"، حيث قال وكيل وحدة الزائر الصغير سعود بن عبدالله الياسي لـ"الخليج 365": إن الوحدة شرعت من وقت مبكر في تجهيز وتوزيع أكثر من 1200 أسورة في ثلاث نقاط توزيع على الأطفال وكبار السن والمصابين بالتوحد قبل دخولهم المسجد الحرام عبر نقاط وهي : مشاية ٨٩ توسعة الملك فهد ومشاية ٦٨ توسعة الملك فهد ومن مدخل أجياد الرئيس.

وأوضح "الياسي" أن دور الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية من خلال وحدة الزائر الصغير، يتم خلالها استقبال صغار السن مع ذويهم تحت مظلة برنامج "طفلك معنا بأمان"، والذي يتضمن توزيع أساور إرشادية مخصصة للأطفال تحتوي أيضًا على جزء مخصص لبيانات الطفل ورقم التواصل مع ذويه عند الحاجة إلى ذلك، ويستفيد منها كبار السن والمصابين بمرض التوحد.

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