، بحضور محافظ حفر الباطن.. "تراؤف "للأيتام تقيم إفطارًا جماعيًّا ،

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محمد بن مسعود - الدمام - أقام محافظ حفر الباطن، الأمير منصور بن محمد آل سعود، مائدة إفطار جماعي لطلاب جمعية تراؤف للأيتام في مقر المحافظة، بحضور أعضاء مجلس إدارة الجمعية، وعدد من معلمي المركز. وتناول سموه وجبة الإفطار مع الطلاب الأيتام.
واستمع المحافظ إلى شرح مبسط من مدير مركز رعاية الأيتام، تحدث فيه عن مشاريع المركز، والخدمات التي يقدمها تجاه أبنائه الأيتام.
بحضور محافظ حفر الباطن.. "تراؤف "للأيتام تقيم إفطارًا جماعيًّاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-13
أقام محافظ حفر الباطن، الأمير منصور بن محمد آل سعود، مائدة إفطار جماعي لطلاب جمعية تراؤف للأيتام في مقر المحافظة، بحضور أعضاء مجلس إدارة الجمعية، وعدد من معلمي المركز. وتناول سموه وجبة الإفطار مع الطلاب الأيتام.
واستمع المحافظ إلى شرح مبسط من مدير مركز رعاية الأيتام، تحدث فيه عن مشاريع المركز، والخدمات التي يقدمها تجاه أبنائه الأيتام.
13 مايو 2019 - 8 رمضان 1440
01:48 AM
أقام محافظ حفر الباطن، الأمير منصور بن محمد آل سعود، مائدة إفطار جماعي لطلاب جمعية تراؤف للأيتام في مقر المحافظة، بحضور أعضاء مجلس إدارة الجمعية، وعدد من معلمي المركز. وتناول سموه وجبة الإفطار مع الطلاب الأيتام.
واستمع المحافظ إلى شرح مبسط من مدير مركز رعاية الأيتام، تحدث فيه عن مشاريع المركز، والخدمات التي يقدمها تجاه أبنائه الأيتام.
، بحضور محافظ حفر الباطن.. "تراؤف "للأيتام تقيم إفطارًا جماعيًّا ،
المصدر : الخليج 365
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