محمد بن مسعود - الدمام - يتلقى المهندس عبدالله بن خالد بن غازي الحازمي التهاني والتبريكات بمناسبة حصوله على درجة الماجستير في تخصص الهندسة الكهربائية من جامعة دايتون بولاية أوهايو الأمريكية. "الحازمي " يحصل على الماجستير في الهندسة الكهربائية صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-13 يتلقى المهندس عبدالله بن خالد بن غازي الحازمي التهاني والتبريكات بمناسبة حصوله على درجة الماجستير في تخصص الهندسة الكهربائية من جامعة دايتون بولاية أوهايو الأمريكية. 13 مايو 2019 - 8 رمضان 1440 Advertisements 01:42 AM يتلقى المهندس عبدالله بن خالد بن غازي الحازمي التهاني والتبريكات بمناسبة حصوله على درجة الماجستير في تخصص الهندسة الكهربائية من جامعة دايتون بولاية أوهايو الأمريكية. ، "الحازمي " يحصل على الماجستير في الهندسة الكهربائية ،

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