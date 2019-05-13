، "طوى" توزّع 5 ملايين عبوة ماء بالعاصمة المقدسة خلال شهر رمضان المبارك ،

محمد بن مسعود - الدمام - تستهدف الصائمين والقائمين من السكان والمعتمرين بالحرم والمساجد المحيطة

دشنت جمعية طوى الخيرية بمكة المكرمة مشروع توزيع (خمسة ملايين) عبوة ماء فئة ٣٣٠ مل، للصائمين والقائمين خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام, وذلك بتوزيعها على المنطقة المركزية بالمسجد الحرام والمساجد المحيطة بها ومساجد مكة المكرمة لسقيا ضيوف الرحمن.

وتفصيلاً، أوضح رئيس مجلس إدارة جمعية طوى الخيرية المهندس عبدالرحيم بن أحمد المنيعي, أن الجمعية تسعى خلال الشهر الفضيل إلى توزيع ما يزيد على (5,000,000) عبوة ماء, وذلك خلال مشروعي سقيا المساجد وسقيا المعتمرين بالمنطقة المركزية وفي الطرقات المؤدية إلى ساحات المسجد الحرام.

وأشار "المنيعي" إلى أن المشروعين يستهدفان سقيا الصائمين والقائمين من سكان مكة وكذلك المعتمرين والزوار خلال شهر رمضان المبارك.

ولفت رئيس مجلس إدارة الجمعية إلى أن 50 عضوًا يقومون بتنفيذ مهام التوزيع والتوصيل في أماكن استهداف الجمعية وفق آلية محددة بانسيابية في العمل دون الحصول على تكدس أو أي ازدحام.

وقال إن جمعية طوى جهة مصرّحة من قِبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (741) ومتخصصة بسقيا الماء بمكة المكرمة, مشيرًا إلى أن الجمعية فتحت أبوابها لمن يريد المساهمة في هذا الخير العظيم وفي الشهر الكريم التواصل مع الجمعية ‪055550748‪1‪.