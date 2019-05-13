، حقيقة منع طائرة عمانية من الهبوط في السعودية .. هذا هو السبب ،

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كشفت شركة السلام للطيران العمانية، ملابسات منع هبوط إحدى طائرات الشركة في السعودية يوم السبت الماضي في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بمدينة جدة.
وقالت الشركة في بيان توضيحي إن رحلة طيران السلام المتجهة من مسقط إلى مدينة جدة في 11 مايو 2019 عادت إلى مسقط بسبب عدم السماح لها بدخول المجال الجوي للمملكة العربية السعودية؛ بسبب بعض المعلومات المفقودة في بعض سجلات الركاب من الرحلات السابقة، والتي يتم تبادلها بشكل تلقائي بين نظام المعلومات لشركة الطيران والسلطات المختصة.
وقال الرئيس التنفيذي لطيران السلام العماني، محمد أحمد، إنه تم تسوية الأمر مع السلطات السعودية، وإن الرحلة اتجهت من مسقط إلى جدة في اليوم التالي (يوم الأحد) وذلك حسب موعدها المعتاد.
وأكد أن جميع رحلات الشركة تسير إلى المملكة بشكل منتظم حسب الجدول الزمني المقرر لها، كما أنهم ملتزمون بكل القوانين والأحكام وتطبيقها لأعلى المعايير والممارسات المتبعة في قطاع الطيران.
وكانت طائرة تابعة لطيران "السلام" العماني يتوقع على متنها 155 راكبًا، عادت إلى مسقط بعد رفض السلطات السعودية دخولها لأجوائها في حين كانت متجهة إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في مدينة جدة.
حقيقة منع طائرة عمانية من الهبوط في السعودية .. هذا هو السببخالد علي الخليج 365 2019-05-13
كشفت شركة السلام للطيران العمانية، ملابسات منع هبوط إحدى طائرات الشركة في السعودية يوم السبت الماضي في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بمدينة جدة.
وقالت الشركة في بيان توضيحي إن رحلة طيران السلام المتجهة من مسقط إلى مدينة جدة في 11 مايو 2019 عادت إلى مسقط بسبب عدم السماح لها بدخول المجال الجوي للمملكة العربية السعودية؛ بسبب بعض المعلومات المفقودة في بعض سجلات الركاب من الرحلات السابقة، والتي يتم تبادلها بشكل تلقائي بين نظام المعلومات لشركة الطيران والسلطات المختصة.
وقال الرئيس التنفيذي لطيران السلام العماني، محمد أحمد، إنه تم تسوية الأمر مع السلطات السعودية، وإن الرحلة اتجهت من مسقط إلى جدة في اليوم التالي (يوم الأحد) وذلك حسب موعدها المعتاد.
وأكد أن جميع رحلات الشركة تسير إلى المملكة بشكل منتظم حسب الجدول الزمني المقرر لها، كما أنهم ملتزمون بكل القوانين والأحكام وتطبيقها لأعلى المعايير والممارسات المتبعة في قطاع الطيران.
وكانت طائرة تابعة لطيران "السلام" العماني يتوقع على متنها 155 راكبًا، عادت إلى مسقط بعد رفض السلطات السعودية دخولها لأجوائها في حين كانت متجهة إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في مدينة جدة.
13 مايو 2019 - 8 رمضان 1440
01:21 AM
"طيران السلام": تم تسوية الأمر.. والطائرة أقلعت اليوم من مسقط إلى جدة
كشفت شركة السلام للطيران العمانية، ملابسات منع هبوط إحدى طائرات الشركة في السعودية يوم السبت الماضي في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بمدينة جدة.
وقالت الشركة في بيان توضيحي إن رحلة طيران السلام المتجهة من مسقط إلى مدينة جدة في 11 مايو 2019 عادت إلى مسقط بسبب عدم السماح لها بدخول المجال الجوي للمملكة العربية السعودية؛ بسبب بعض المعلومات المفقودة في بعض سجلات الركاب من الرحلات السابقة، والتي يتم تبادلها بشكل تلقائي بين نظام المعلومات لشركة الطيران والسلطات المختصة.
وقال الرئيس التنفيذي لطيران السلام العماني، محمد أحمد، إنه تم تسوية الأمر مع السلطات السعودية، وإن الرحلة اتجهت من مسقط إلى جدة في اليوم التالي (يوم الأحد) وذلك حسب موعدها المعتاد.
وأكد أن جميع رحلات الشركة تسير إلى المملكة بشكل منتظم حسب الجدول الزمني المقرر لها، كما أنهم ملتزمون بكل القوانين والأحكام وتطبيقها لأعلى المعايير والممارسات المتبعة في قطاع الطيران.
وكانت طائرة تابعة لطيران "السلام" العماني يتوقع على متنها 155 راكبًا، عادت إلى مسقط بعد رفض السلطات السعودية دخولها لأجوائها في حين كانت متجهة إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في مدينة جدة.
، حقيقة منع طائرة عمانية من الهبوط في السعودية .. هذا هو السبب ،
المصدر : الخليج 365
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