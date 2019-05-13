الاثنين.. هطول الأمطار وارتفاع نسب الغبار على المملكة

توقع مركز طقس العرب، هطول زخات متفرقة من الأمطار في جنوب وغرب المملكة وأجزاء من وسط المملكة، غدًا الاثنين. كما توقع ارتفاع نسب الغبار في الاجواء على جنوب غرب الرياض ونجران وشرق عسير والباحة والطائف.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة كانت قد أصدرت تنبيهًا على سكان نجران يفيد باستمرار العوالق الترابية وتدني الرؤية الأفقية حتى الثالثة فجر غد الاثنين.