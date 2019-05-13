المرور: اختر موقفًا وتناول إفطارك حال دخول المغرب أثناء القيادة

نوّهت الإدارة العامة للمرور، بالإجراء المتبع حال دخول موعد آذان المغرب أثناء القيادة. وقالت: إذا أدركك أذان المغرب أثناء القيادة اختر موقفًا صحيحًا لمركبتك وتناول إفطارك بأمان. وكانت قيادة قوات أمن العمرة لشؤون المرور، قد دعت المعتمرين والزوار إلى استخدام الحافلات المتواجدة في المواقف بمداخل مكة المكرمة تسهيلًا لوصولهم إلى الحرم.

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