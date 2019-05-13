الصندوق العقاري: ارتفاع حجم التمويل العقاري بالمملكة إلى 14.9 مليار ريال

كشف المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد العمودي أن حجم سوق التمويل العقاري بالمملكة وصل إلى 14.9 مليار ريال خلال الربع الأول من العام 2019، مرتفعًا بنسبة 133% عن الربع المماثل من العام الماضي، الذي بلغ 6.4 مليار ريال. وأوضح أن حصة التمويل العقاري المدعوم من قبل “الصندوق العقاري” ارتفعت لتصل إلى 84% في الربع الأول للعام الحالي من إجمالي حصة سوق التمويل العقاري بالمملكة، مشيراً إلى أن هذا يدل على نجاح خطط وبرامج الصندوق في رفع نسبة تملك المواطنين للسكن المناسب وصناعة سوق تمويلية منافسة جاذبة للقطاع الخاص المختص في التطوير العمراني.

وأبان العمودي أن صندوق التنمية العقارية مكّنَ أكثر من 10 آلاف مستفيد من العسكريين للحصول على الدفعة المقدمة لشراء المسكن الأول، كما أطلق منتج دعم الدفعة المقدمة لشراء المسكن الأول للمدنيين ممن تبلغ أعمارهم خمسين عامًا وأكثر. ولفت إلى أن الصندوق أتاح تمكين أكثر من 13 ألف مستفيد من ذوي الدخل المحدود أو ممن شارفوا على التقاعد أو منسوبي القطاع الخاص للحصول على تمويل عقاري سكني. وأبان العمودي أن صندوق التنمية العقارية وقع 31 ألف عقد خلال الربع الأول من العام الحالي، مؤكدًا أن اكتمال الحلول التمويلية وتطوير آليات إدارة الفرص وإطلاق المستشار العقاري، إضافة إلى الإطلاق الفعلي لمبادرة العسكريين وإتاحة منتجي الوحدات السكنية الجاهزة والبناء الذاتي لمستفيدي الوزارة، أسهمت في ارتفاع عدد العقود الموقعة.