فريق طبي بمستشفى الملك خالد بالمجمعة ينهي آلام مواطنة استمرت 5 سنوات

في إنجاز طبي على مستوى صحة الرياض نجح فريق طبي بمستشفى الملك خالد بالمجمعة، بقيادة الدكتور ناصر الذروي، أستاذ الجراحة المساعد، في إنهاء معاناة مواطنة شابة تعاني من آلام مزمنة في البطن دون تشخيص لخمس سنوات، رغم زيارتها عدة مستشفيات تخصصية بالرياض.

وتم تشخيص الحالة في مستشفى الملك خالد؛ ليتضح أن المريضة تعاني من حالة نادرة، تتمثل في فتق إربي أيسر، وكان العضو المندفع في الفتق هو المبيض الأيسر، وكذلك غياب الأنبوب الفالوبي الأيسر، وتعتبر هذه من الحالات شديدة الندرة.

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وعلي ذلك، تمكن فريق التصوير الطبي والأشعة بجامعة المجمعة يقوده الدكتور سليمان آل الشيخ والدكتور وليد الخالدي، من تشخيص الحالة، فيما قام الفريق الجراحي بعمل منظار استكشافي للبطن بمشاركة الدكتور وجدي العمري، أستاذ أمراض وجراحة النساء والولادة.

ونجح الفريق الجراحي في استخراج المبيض من الفتق بعد إزالة الالتصاقات ما بين المبيض والشريان الحرقفي الخارجي، مع الحفاظ على سلامة المبيض والأعضاء المجاورة وعمل رتق للفتق بالشبكة، وقد تعافت المريضة عقب الجراحة، وخرجت من المستشفى بأتم الصحة.

وتعد هذه الحالة من أندر الحالات؛ حيث لا يوجد لها مثيل في الأدبيات العلمية حتى الآن، كما تعد أول حالة رتق لفتق بالمنظار بمحافظة المجمعة.

من جانبه قدم مدير المستشفى الدكتور خالد القحطاني شكره وتقديره للدكتور خالد المقرن ولجامعة المجمعة والفريق الطبي المشارك في هذا الإنجاز، مشيدًا بتعاونهم الدائم والمثمر للارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة في محافظة المجمعة.