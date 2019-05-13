196 مسجدا من 100 ألف تراعي ذوي الاحتياجات الخاصة

فيما أفصح تقرير وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لعام 1438/ 1439 عن احتضان المملكة 98356 جامعا ومسجدا ومصلى في كافة المناطق، أوضح التقرير أن عدد المساجد والجوامع المهيأة لذوي الاحتياجات الخاصة بلغ 196 جامعا ومسجدا فقط، تشكل نسبة 0,20% من إجمالي عدد المساجد والجوامع في المملكة.

جوامع ومساجد المملكة

98356 جامعا ومسجدا ومصلى في كافة المناطق

المساجد والجوامع المهيأة لذوي الاحتياجات 196

الجوامع 59

المساجد 137

فيما كشف تقرير وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لعام 1438- 1439 عن احتضان المملكة 98356 ألف جامع ومسجد ومصلى في كافة المناطق، أوضح التقرير أن عدد المساجد والجوامع المهيأة لذوي الاحتياجات الخاصة بلغت 196 جامعا ومسجدا فقط، تشكل نسبة تبلغ 0,20% من إجمالي عدد المساجد والجوامع في المملكة.

أساسيات النظافة والصيانة

تساءل عضو مجلس الشورى الدكتور ناصر الموسى في حديث لـ«دوت الخليج» قائلا: «كيف نطالب الوزارة بتوفير حاجات ذوي الاحتياجات الخاصة، إذا لم توفر أساسيات النظافة والصيانة في المساجد، مشيرا إلى أن 81% من المساجد في المملكة لا يوجد لديها أساسا بنود للنظافة والصيانة». وأضاف: «فما بالك باحتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة الذين هم بحاجة ماسة مثل غيرهم لتهيئة المساجد لهم، وبالذات لأصحاب الإعاقة الحركية كي يستطيعوا التنقل بسهولة في المداخل والمخارج».

ترشيد الطاقة

بالعودة إلى تقرير وزارة الشؤون الإسلامية الذي اطلعت عليه «دوت الخليج» يتضح أن عدد الجوامع التي قامت بتركيب قواطع زجاجية لترشيد الطاقة بلغت 303 جوامع فقط، و79 مسجدا، فيما بلغ عدد الجوامع التي تم تركيب أدوات ترشيد المياه فيها 260 جامعا، و698 مسجدا. وبحسب التقرير فإنه يوجد في الرياض 17226 مسجدا وجامعا، منها 5945 مسجدا وجامعا مشمولة بعقود صيانة، و11281 مسجدا وجامعا غير مشمولة بعقود صيانة.

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الوصول الشامل

طالب عضو مجلس الشورى بتطبيق برنامج الوصول الشامل للمعوقين في كافة المساجد ناهيك عن ضرورة تطبيقه في كافة مرافق الدولة الذي يمكن ذوي الاحتياجات الخاصة من التنقل بسهولة، حيث إن المطبق حاليا لهم لا يعكس تقدم وازدهار المملكة في كافة المجالات. ولفت الدكتور ناصر الموسى إلى ضرورة تهيئة فرش المساجد للمكفوف بحيث يعرف أين يبدأ وأين يصلي، إضافة إلى توفير مصاحف بلغة برايل للمكفوفين، والتي تفتقدها المساجد حاليا، مشددا على ضرورة تعميم تجربة توفيرها كما في المسجد الحرام والمسجد النبوي.

مكبرات الصوت

أشار التقرير إلى أن الوزارة قامت بتجهيز الجوامع والمساجد والمصليات بأجهزة صوت وأدوات كهربائية جديدة بعدد 1976 مكبر صوت، و4254 سماعة، و2700 لاقط.

المساجد والجوامع المهيأة لذوي الاحتياجات 196

98356 جامعا ومسجدا ومصل

في كافة المناطق

الجوامع 59

المساجد 137

جوامع ومساجد المملكة