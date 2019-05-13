استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة، وكيل وزارة الصحة للصحة العامة الدكتور هاني جوخدار، يرافقه مدير الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور وائل مطير. واستمع الأمير بدر بن سلطان خلال اللقاء إلى نبذة عن سير العمل في خطة الصحة المعتمدة لشهر رمضان الحالي، والتي يجري تنفيذها في المنافذ الجوية والبرية والبحرية، من خلال المراكز الطبية بمدينة حجاج مطار الملك عبدالعزيز الدولي، وتوفير الخدمات العلاجية للمعتمرين وتجهيز فرق الطب الوقائي المنتشرة بالصالات عند القدوم إلى المنافذ، ومناظرة القادمين من الدول الموبوءة والمحجرية، وتطعيم من لم يحمل شهادات التطعيم وتطبيق الاشتراطات الصحية، كذلك تغطية المنطقة المركزية بالخدمة الطبية من جميع الجهات، بإشراف مباشر من إدارة مستشفى أجياد للطوارئ، إلى جانب مستشفيات العاصمة المقدسة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بدر بن سلطان يستقبل وكيل وزارة الصحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.