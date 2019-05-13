اكتمال مشروع الصرف بالدرب القديم

صهريج ينزح مخلفا فوضى من المياه الملوثة (دوت الخليج)
مشكلة الصرف
قال علي الدربي «من سكان حي الدرب القديم» إن «مشكلة الصرف الصحي ليست وليدة اليوم، فعدد السكان في ازدياد، وواكبه ضعف البنية التحتية للصرف الصحي ببناء البيارات الصغيرة والضيقة.
اكتمال المشروع قال مدير فرع خدمات المياه بمحافظة الدرب شمال منطقة جازان سعيد الشهراني لـ«دوت الخليج» إن «مشروع إنشاء شبكات الصرف الصحي بالدرب القديم وأبوثور بمبلغ 23 مليون ريال اكتمل بنسبة 100%، وفي انتظار اعتماد مشروع لمحطة المعالجة ومحطة الرفع للصرف الصحي.
وأضاف أن «الفرع نفذ 3 مراحل لضخ المياه المحلاة للمنازل بالمحافظة.
عدادات ذكية
أوضح الشهراني أن «الفرع أجرى مسحا ميدانيا لجميع العدادات ليتم ربط بياناتها بأنظمة الفوترة، وجرى استبدال 10 آلاف عداد قديم بعدادات ذكية، وتغطية المحافظة بـ 54 برجا لجلب القراءة، ومع هذه التحديثات تم تغيير حسابات كثير من المستفيدين.
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