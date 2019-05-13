السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية تقيم دورة مكثفة في شرح ثلاثة كتب علمية بتنزانيا



أروشا 08 رمضان 1440 هـ الموافق 13 مايو 2019 م واس

أقام عضو الدعوة والإرشاد بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الموفد لبرنامج الإمامة في رمضان إلى جمهورية تنزانيا بدر بن محمد العنزي، دورة علمية مكثفة في مسجد النخلتين بمدينة أروشا بجمهورية تنزانيا, ضمن أنشطة الوزارة المقدمة لعموم المسلمين خلال شهر رمضان المبارك لتعليم أمور الدين.

وشارك في الدورة التي بدأت أمس وتستمر خمسة أيام, طلاب العلم ودعاة مدينة أروشا، ويشرح فيها ثلاثة كتب عليمة وهي: كتاب بلوغ المرام لابن حجر، وكتاب لمعة الاعتقاد لابن قدامة، وكتاب قصب السكر للصنعاني.

وتأتي هذه الدورات العلمية ضمن الفعاليات المصاحبة لبرنامج الإمامة، وتحظى بدعم ومتابعة مباشرة من معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي يؤكد على أهمية رسالة البرنامج في تبصير الناس بأمور دينهم، وما يقربهم من ربهم تبارك وتعالى، إلى جانب تعزيز قيم وسطية الإسلام وسماحته في نفوسهم.

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