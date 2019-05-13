السعودية اليوم / جامعة الأميرة نورة توقع اتفاقية تعاون مع شركة متخصصة في المحاسبة



الرياض 08 رمضان 1440 هـ الموافق 13 مايو 2019 م واس

وقّعت معالي مديرة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى، ورئيس مجلس إدارة شركة KPMG الدكتور عبدالله بن حمد الفوزان اليوم، اتفاقية تعاون في مجال التدريب العملي لطالبات كلية الإدارة والأعمال بالجامعة.

وتأتي هذه الاتفاقية تعزيزًا للتعليم والإجابة على تساؤل الطالبات حول ماهية المحاسبة وكيفية ممارستها، التي تعتبر حجر الأساس في سوق العمل، وذلك من خلال ربط الجانب الأكاديمي بالجانب العملي لدى الطالبات، والتعرف على مجالات المهنة المتاحة لحديثي التخرج، واجتماع الطالبات مع ذوي الخبرة والاستزادة بالمعلومات الإثرائية المقدمة منهم، التي بدورها تساعد على زيادة إدراك الطالبات بطبيعة العمل في أرض الواقع، والتعرف على المهارات اللازمة في الشركات المهنية في سوق العمل المحاسبي، وكيفية التميز في سوق العمل من خلال ترسيخ القيم والمفاهيم الإدارية والقيادية الناجحة، وتهيئة الطالبة لتحمل المسؤولية الكاملة في اتخاذ القرارات الإدارية الجيدة وتعزيز الثقة بالنفس لديها.

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