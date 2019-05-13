السعودية اليوم / أمير منطقة جازان يعزّي المستشار أحمد الفيفي بوفاة نجله



جيزان 08 رمضان 1440 هـ الموافق 13 مايو 2019 م واس

قدّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم، واجب العزاء والمواساة للمستشار بديوان الإمارة أحمد بن حسن الفيفي، في وفاة نجله الشاب عبدالفتاح -رحمه الله - أحد منسوبي محافظة فيفا، الذي توفي إثر أزمة قلبية.

وأعرب سموه عن خالص التعازي والمواساة لوالد وأسرة الفقيد، سائلًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم ذويه وأفراد أسرته كافة الصبر والسلوان.

من جهته عبر أحمد الفيفي وأفراد أسرته، عن خالص شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة جازان على تعازيه ومواساته لهم ومشاركته مصابهم، سائلين الله تعالى أن يديم على سموه الصحة والعافية، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته.

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