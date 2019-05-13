السعودية اليوم / زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب الحدود ما بين بنما وكوستاريكا



لندن 07 رمضان 1440 هـ الموافق 12 مايو 2019 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 6.1 درجات على مقياس ريختر اليوم شمال غربي مدينة ديفيد الساحلية في بنما قرب الحدود مع كوستاريكا.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع على بعد 47 كم شمال غربي مدينة ديفيد الساحلية في بنما قرب الحدود مع كوستاريكا، وكان على عمق 37 كم مخفضة قوته من 6.2 درجات.

وأفادت هيئة مكافحة الحرائق في بنما أنها تلقت تقارير من سكان بمناطق مختلفة من البلاد عن شعورهم بالزلزال، وناشدتهم التحلي بالهدوء.

ولم ترد أنباء فورية عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.

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