السعودية اليوم / سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر يقيم مأدبة إفطار للمفكرين والمثقفين والإعلاميين المصريين



القاهرة 07 رمضان 1440 هـ الموافق 12 مايو 2019 م واس

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أسامة نقلي مساء اليوم بالنادي الدبلوماسي السعودي بالقاهرة حفل إفطار بمناسبة شهر رمضان المبارك، وذلك بحضور نُخبة من المفكرين والمثقفين ورؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير ومالكي الصحف وكبار الإعلاميين والفنانين المصريين.

وقدم السفير نقلي خلال الحفل التهنئة للضيوف بمناسبة شهر رمضان المبارك، وأكد على أن العلاقات

ونوه سفير المملكة في مصر بالتعاون الإعلامي والثقافي والفني القائم بين البلدين الشقيقين، خصوصًا في ظل ما يزخر به البلدان من تراث عميق الجذور، وثقافة تاريخية وحراك كبير في المشهد الفني والإعلامي.

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القاهرة 07 رمضان 1440 هـ الموافق 12 مايو 2019 م واسأقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أسامة نقلي مساء اليوم بالنادي الدبلوماسي السعودي بالقاهرة حفل إفطار بمناسبة شهر رمضان المبارك، وذلك بحضور نُخبة من المفكرين والمثقفين ورؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير ومالكي الصحف وكبار الإعلاميين والفنانين المصريين.وقدم السفير نقلي خلال الحفل التهنئة للضيوف بمناسبة شهر رمضان المبارك، وأكد على أن العلاقات السعودية المصرية تشهد طفرة كبيرة برعاية ودعم من القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله –، وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.ونوه سفير المملكة في مصر بالتعاون الإعلامي والثقافي والفني القائم بين البلدين الشقيقين، خصوصًا في ظل ما يزخر به البلدان من تراث عميق الجذور، وثقافة تاريخية وحراك كبير في المشهد الفني والإعلامي.// انتهى //00:00ت م0206

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