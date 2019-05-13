السعودية اليوم / الكلية التقنية بنجران تواصل تنفيذ دوراتها التدريبية المساندة لمنسوبيها



نجران 07 رمضان 1440 هـ الموافق 12 مايو 2019 م واس

تواصل الكلية التقنية بنجران تنفيذ عدد من البرامج التدريبية المساندة لأعضاء هيئة التدريب، ضمن خطط المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، التي تحرص من خلالها على رفع مستوى الجودة في مخرجاتها التدريبية.

وبين مدير العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي بالكلية علي بن عبد الله آل عتيق، أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أطلقت مشروع البرامج التطويرية المساندة، بهدف زيادة تأهيل وتطوير الهيئة التدريبية والإدارية لمنسوبيها بعد نهاية الفصل التدريبي الثاني من العام التدريبي الحالي.

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22:58ت م

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