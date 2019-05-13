السعودية اليوم / الأمير فيصل بن فهد بن مقرن يشارك رجال الأمن بمنطقة حائل مهام عملهم ميدانياً ويتناول معهم وجبة الإفطار



حائل 07 رمضان 1440 هـ الموافق 12 مايو 2019 م واس

‏أثنى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل على مايبذله رجال الأمن لراحة المواطنين وأمنهم على تراب هذا الوطن الطاهر وأداء مهامهم على الوجه الأمثل,

وذلك خلال لقاءه بالقيادات الأمنية ورجال الأمن أثناء عملهم الميداني في الطرق والشوارع والميادين في مدينة حائل، ومشاركته لهم وجبة الإفطار في متنزه الأمير سعود بن عبدالمحسن.

وكان في استقبال سموه مدير شرطة المنطقة اللواء عثمان المحيميد الذي أوضح أن الأجهزة الأمنية بالمنطقة ممثلةً بدوريات الأمن والمرور والشرطة والقوة الخاصة لأمن الطرق تؤدي مهاماً ومسؤلياتٍ عدة في حفظ الأمن والنظام خلال شهر رمضان المبارك بكل حرص واهتمام لتحقيق أقصى درجات الأمن والسلامة والراحة للمواطنين والمقيمين، وذلك بتنسيقٍ وتكاملٍ فيما بينها على مدار الساعة .

وأعرب اللواء المحيميد عن شكره لأمير المنطقة وسمو نائبه على الدعم المستمر والتحفيز لرجال الأمن، مؤكداً أن مشاركة سمو نائب أمير المنطقة لمهام عملهم الميداني وتناول وجبة الإفطار مع الضباط والأفراد تأتي امتداداً لحرص سموه وقربه من الجميع ومتابعته أولاً بأول للارتقاء بالأداء الأمني إلى أعلى المستويات، سائلاً الله التوفيق للجميع، وللوطن مزيداً من الأمن والأمان بإذن الله.

// انتهى //

21:38ت م

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