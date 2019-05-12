- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم انطلاق ليالي رمضان في دومة الجندل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
انطلاق ليالي رمضان في دومة الجندل
متابعات الخليج 365 - ميسر البديوي - الجوف
نظّمت هيئة السياحة بالجوف ممثلةً برئيسها ياسر العلي حفل إفطارٍ جماعي دُعي إليه لفيفٌ من الإعلاميين وبعض المهتمين بالإعلام تمهيدًا لانطلاقة فعاليات ليالي رمضان التي انطلقت عند الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد بمتحف دومة الجندل وتستمر لأربعة أيام.
جاء ذلك بحضور محافظ دومة الجندل الدكتور طلال التمياط، فيما يتخلل ليالي رمضان العديد من الفعاليات والأنشطة.
والحي الأثري هو جوهرة تمّ تجاهلها قبل أن تنطلق رؤية 2030 والتي أعادت إليه الروح مجددًا.
من جانبه، تحدّث مُنظم المهرجان محمد العلي وقال: إن مهرجان ليالي رمضان سيكون متنوع الفعاليات، ويضم بين جنباته منوعات ثقافية، وأمسيات شعرية، ومرسمًا خاصًا بالطفل.
كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق ليالي رمضان في دومة الجندل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.