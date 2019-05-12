انطلاق ليالي رمضان في دومة الجندل

2019-05-12

متابعات الخليج 365 - ميسر البديوي - الجوف

نظّمت هيئة السياحة بالجوف ممثلةً برئيسها ياسر العلي حفل إفطارٍ جماعي دُعي إليه لفيفٌ من الإعلاميين وبعض المهتمين بالإعلام تمهيدًا لانطلاقة فعاليات ليالي رمضان التي انطلقت عند الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد بمتحف دومة الجندل وتستمر لأربعة أيام.

جاء ذلك بحضور محافظ دومة الجندل الدكتور طلال التمياط، فيما يتخلل ليالي رمضان العديد من الفعاليات والأنشطة.

والحي الأثري هو جوهرة تمّ تجاهلها قبل أن تنطلق رؤية 2030 والتي أعادت إليه الروح مجددًا.

من جانبه، تحدّث مُنظم المهرجان محمد العلي وقال: إن مهرجان ليالي رمضان سيكون متنوع الفعاليات، ويضم بين جنباته منوعات ثقافية، وأمسيات شعرية، ومرسمًا خاصًا بالطفل.

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