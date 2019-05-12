مدني خميس مشيط ينقذ أسرة من ثعبان سام داخل منزلهم

2019-05-12

متابعات الخليج 365- فهد القحطاني- خميس مشيط

تمكّنت فرقة الدفاع المدني بخميس مشيط مساء اليوم الأحد، من إنقاذ عائلة إثر دخول ثعبان سام لمنزلهم بحي الرصراص.

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وتحرّكت فرقة الدفاع المدني بعد بلاغ من أهل المنزل لتتمكن الفرقة من محاصرته والإمساك به في وقت وجيز.

الجدير بالذكر أن مثل هذه الأوقات التي تكون فيها درجة الحرارة مرتفعة في وقت الصيف، فتظهر هذه الزواحف السامة وتخرج من جحورها بحثًا عن الماء.