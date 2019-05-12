النائب العام يوجه بالقبض على شاب تحرش بفتاة

جدة - عمرو شويل وجه النائب العام الشيخ سعود المعجب بالقبض على شاب تحرش بفتاة في إحدى مناطق المملكة، بعد التأكد من صحة المقطع المتداول، وذلك لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا “مقطع فيديو” يظهر شابا وهو يعتدي على فتاة بالتحرش في أحد الأسواق التجارية.