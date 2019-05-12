اوامر ملكية جديدة وقرارات للملك سلمان بن عبد العزيز

أصدر عاهل المملكة اوامر ملكية بتعيينات وترقيات جديدة بوزارة العدل السعودية خلال اجتماع يوم الجمعة، وقد لاقت اوامر الملك سلمان الاشادة من طرف الشعب السعودي في مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” و “فيسبوك”، حيث أصدر جلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمراً بتعيين وترقية عدد 10 قضاة بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي، ويأتي ذلك في إطار حرص جلالته الدائم على وضع الأمور في نصابها الصحيح، واهتمام سيادته بكافة شئون المملكة، وقد لاقت الأوامر الملكية ترحيباً كبيراً من وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، وتأتي هذه الأوامر الملكية الجديدة اليوم في شهر رمضان المبارك 1440 في ظل حرص الملك سلمان على المواطنين من كل حدب وصوب، وقد أكد سيادته أن قرار الترقية يأتي في ظل دعمه الدائم لوزارة العدل بمختلف قطاعاتها، وكل العاملين بها، والحرص على توفير كل سبل النزاهة والشفافية للقضاء الذي يعد عماداً أساسياً من أعمدة الدول المتقدمة في العالم أجمع، وتشهد مكة المكرمة ازدحاماً شديداً في موسم العمرة هذه الأيام من شهر رمضان الكريم، وتتوافد كل الجنسيات من أجل أداء العمرة، ومن خلال موقع نجوم مصرية سوف نعرض لكم قرارات ملكيه التي قد تم إصدارها في المملكة العربية السعودية.

أوامر ملكيه جديدة

تعيين الدكتورة إيناس بنت سليمان بن محمد العيسى مديرة لجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن بالمرتبة الممتازة.

تعيين الدكتور محمد بن يحيي بن غرامه الشهري مديراً لجامعة الحدود الشمالية بالمرتبة الممتازة.

تعيين المهندس أحمد عبد العزيز بن المحمد العوهلي محافظ للهيئة العامة للصناعات العسكرية بمرتبة وزير.

تعيين الدكتور حاتم بن حسن بن حمزة المرزوقي نائب لوزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار بالمرتبة الممتازة.

تعيين عبد الرحمن بن أحمد بن حمدان الحربي محافظ للهيئة العامة للتجارة الخارجية بالمرتبة الممتازة.

تعيين الدكتور سعد بن سعود بن ماجد آل فهيد مساعداً لوزير التعليم بالمرتبة الممتازة.

تعيين المهندس محمد بن ناصر بن على الجاسر مساعداً لوزير العمل والتنمية الاجتماعية بالمرتبة الممتازة.

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