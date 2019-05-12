أوامر ملكية حديثة 1440… لمستفيدي الضمان الاجتماعي عن شهر رمضان الحالي 1440

أوامر ملكية جديدة، صرح الملك سلمان بن عبد العزيز علي صرف 1.8 مليار ريال سعودي معونة شهر رمضان الحالي إلي جميع مستفيدي الضمان الاجتماعي وجميع الأسر المستفيدة داخل المملكة العربية السعودية. مؤكد الملك سلمان علي دعمه الكامل لكافة المواطنين السعوديين داخل المملكة العربية السعودية وخارج المملكة. يتم ذلك في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي الحالية ومن اجل عمل المرافق العامة والطرق الجديدة داخل المملكة. كما تنتظر العديد والكثير من القطاعات الأخري العديد من الأوامر الملكية الجديدة.

أوامر ملكيه حديثة 1440



اهم الأوامر الملكية الجديدة التي اصدرها واقرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

يتم تعيين الدكتورة إيناس بنت سليمان بن محمد العيسى مديرة لجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن بالمرتبة الممتازة.

يتم تعيين الدكتور محمد بن يحيي بن غرامه الشهري مديراً لجامعة الحدود الشمالية بالمرتبة الممتازة.

يتم تعيين الدكتور حاتم بن حسن بن حمزة المرزوقي نائب لوزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار بالمرتبة الممتازة.

يتم تعيين المهندس أحمد عبد العزيز بن المحمد العوهلي محافظ للهيئة العامة للصناعات العسكرية بمرتبة وزير.

يتم تعيين عبد الرحمن بن أحمد بن حمدان الحربي محافظ للهيئة العامة للتجارة الخارجية بالمرتبة الممتازة.

يتم تعيين الدكتور سعد بن سعود بن ماجد آل فهيد مساعداً لوزير التعليم بالمرتبة الممتازة.

يتم إعفاء الدكتور توفيق بن عبد العزيز السديري نائب وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد من منصبة.

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