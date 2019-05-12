أوامر ملكية جديدة بصرف معونة رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعى

أصدر جلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمراً ملكياً بصرف 1.8 مليار ريال سعودي للضمان الإجتماعي للمواطنين وتسعى المملكة العربية السعودية بكل السبل والوسائل الممكنة العمل على توفير رغد العيش للمواطنين، وذلك في ظل خطط الإصلاح الإقتصادي التي تتبناها المملكة، في ظل رؤية المملكة لعام 2030، الرؤية الشاملة نحو بلد أفضل في جميع مجالات الحياة الاقتصادية والسياسية والعلمية، وينتظر عدد كبير من سكان المملكة العربية السعودية صدور عدد من الأوامر الملكية الجديدة قريباً، وينتظر كل قطاع بالدولة الأوامر الملكية الخاصة به، وجاءت الأوامر الملكية في سياق اهتمام جلالة الملك سلمان وحرصه الدائم على المواطنين السعوديين بمختلف طوائفهم، وقد أكد جلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز علي دعمه الكامل للمواطنين المستحقين للضمان الاجتماعي اليوم بعد صرفة العلاوة الواردة بالأوامر الملكية اليوم من قبل الملك،وتأتي هذه الأوامر الملكية الجديدة اليوم في شهر رمضان المبارك 1440 في ظل حرص الملك سلمان على المواطنين من كل حدب وصوب، ومن خلال موقع نجوم مصرية سوف نعرض لكم قرارات ملكيه التي قد تم إصدارها في المملكة العربية السعودية.

أوامر ملكيه جديدة

نعرض لكم أوامر ملكيه جديدة ، والتي قد أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

تعيين الدكتورة إيناس بنت سليمان بن محمد العيسى مديرة لجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن بالمرتبة الممتازة.

تعيين الدكتور محمد بن يحيي بن غرامه الشهري مديراً لجامعة الحدود الشمالية بالمرتبة الممتازة.

تعيين المهندس أحمد عبد العزيز بن المحمد العوهلي محافظ للهيئة العامة للصناعات العسكرية بمرتبة وزير.

تعيين الدكتور حاتم بن حسن بن حمزة المرزوقي نائب لوزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار بالمرتبة الممتازة.

تعيين عبد الرحمن بن أحمد بن حمدان الحربي محافظ للهيئة العامة للتجارة الخارجية بالمرتبة الممتازة.

إعفاء الدكتور توفيق بن عبد العزيز السديري نائب وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد من منصبة.

تعيين الدكتور سعد بن سعود بن ماجد آل فهيد مساعداً لوزير التعليم بالمرتبة الممتازة.

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