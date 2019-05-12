اوامر ملكية جديدة… لصرف معونة رمضان الجاري 1440 لمستحقين الضمان الاجتماعي

استعلام عن حساب المواطن برقم الهوية، الملك سلمان بن عبد العزيز يصدر أمر ملكي بصرف 1.8 مليار ريال سعودي من اجل مستحقين الضمان الاجتماعي داخل المملكة. هذا القرار يعمل علي سعي المملكة في توفير كافة الوسائل من اجل تخفيف كافة الأعباء علي المواطنين السعوديين داخل المملكة والمستحقين للدعم. ومن اجل تحسين وتطوير المملكة والمرافق العامة في الدولة. في ظل الإصلاح الاقتصادي الحالي. كما ينتظر ويترقب العديد والكثير من القطاعات الأخرى داخل المملكة هذه الأوامر الملكية. واكد الملك سلمان حرصه الدائم علي ودعمه لكافة المواطنين. تأتي هذه الأوامر الملكية خلال شهر رمضان الحالي 1440 هجريا.

أوامر ملكيه جديدة

نعرض لكم أوامر ملكيه جديدة ، والتي قد أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

تم تعيين الدكتورة إيناس بنت سليمان بن محمد ألعيسى مديرة لجامعة الأميرة نوره بنت عبد الرحمن بالمرتبة الممتازة. تم تعيين الدكتور محمد بن يحيي بن غرامه الشهري مديراً لجامعة الحدود الشمالية بالمرتبة الممتازة. تم تعيين المهندس أحمد عبد العزيز بن المحمد العوهلي محافظ للهيئة العامة للصناعات العسكرية بمرتبة وزير. تم تعيين الدكتور حاتم بن حسن بن حمزة المرزوقي نائب لوزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار بالمرتبة الممتازة. تم تعيين عبد الرحمن بن أحمد بن حمدان الحربي محافظ للهيئة العامة للتجارة الخارجية بالمرتبة الممتازة. تم إعفاء الدكتور توفيق بن عبد العزيز السديري نائب وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد من منصبة. تم تعيين الدكتور سعد بن سعود بن ماجد آل فهيد مساعداً لوزير التعليم بالمرتبة الممتازة.

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