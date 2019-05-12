استعلام عن حساب المواطن برقم الهوية…كيفية الاستعلام برقم الجوال ومعرفة حالات الأهلية وعدم...

استعلام حساب المواطن برقم الهوية،اصبح برنامج حساب المواطن هو احد اهم البرامج السعودية المصنوعة من اجل المواطن السعودي داخل المملكة العربية السعودية. تم صرف دفعات برنامج حساب المواطن لأكثر من 12 مليون مواطن سعودي حتي الآن. وهناك الكثير والعديد الذين يرغبون في معرفة ميعاد صرف الدفعة الأخيرة أو الحالية. يقوم حساب المواطن بإيداع الدفعات المالية المقدمة من المملكة في العاشر من كل شهر ميلادي. يتم الإيداع في حسابتهم البنكية مباشرة. تم إيداع 2.5 مليار ريال سعودي في الدفعة الحالية حتي الآن من أجمالي المبالغ المدفوعة إلي المواطنين . ووصل إجمالي الدفعات إلي اكثر من 30 مليار ريال سعودي حاليا من بداية انطلاق حساب المواطن.

استعلام حساب المواطن برقم الهوية

استعلام حساب المواطن برقم الهوية، صرح المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن (سلطان القحطاني)، أن ما يقارب 44% من الأسر السعودية. قد وصل اليهم الدعم و الاستحقاق الكامل والدفعات المالية المقدمة من برنامج حساب المواطن، بمعدل ألف ريال سعودي لكل فرد كمتوسط للدعم النقدي من خلال برنامج حساب المواطن، حيث شمل الدعم حوالي 82% من الأسر السعودية والأفراد، وأشار أيضا إلى ضرورة مراجعة بيانات المتقدمين وتعديل البيانات الخاصة بهم وتنشيط حسابتهم، والتأكد من صحته تلك البيانات، وذلك حتى يتجنبوا توقف ورفض استحقاقهم للدعم في المستقبل القريب.

حاسبة حساب المواطن

حاسبة حساب المواطن يمكنكم الدخول إلي موقع الرسمي لحساب المواطن أو حاسبة حساب المواطن. وإدخال الراتب الشهري للمتقدم وللتابعين وعدد أفراد الأسرة سوف يقوم برنامج حاسبة المواطن بحساب الدعم المستحق للفرد المتقدم والمستفيد في خلال دقيقة واحدة. ويجب قبل التقديم في حساب المواطن أن يكون الزوج والزوجة سعوديين الجنسية وان لا يكونا خارج المملكة خلال ثلاث اشهر في الفترة الماضية من السنة الحالية أوالسنة السابقة وان يكون راتبهم اقل من الاستحقاق الوارد في شروط الحصول علي الدعم من خلال حساب المواطن.

رقم حساب المواطن

رقم حساب المواطن تم تخصيص رقم (19912). يمكنكم الاتصال علي هذا الرقم رقم شكاوى المواطنين ومعرفة حالات عدم الاستحقاق والتواصل معهم خلال شهر رمضان الحالي من الأحد إلي الخميس من العاشرة صباحا حتي الثالثة عصرا ومن الثامنة صباحا وحتي الواحدة صباحا. كما يمكنكم التواصل عبر بوابة حساب المواطن الإلكترونية وعمل الاستعلام اومن خلال الدخول إلي الحساب البنكي . ومن خلال تنزيل وتحميل تطبيق حساب المواطن علي الجوال يمكنكم من معرفة ميعاد صرف الدفعات بشكل مستمر.

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