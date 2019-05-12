أوامر ملكية جديدة من الملك سلمان بن عبد العزيز

أوامر ملكية كان هذا عنوان هاشتاج تصدر اليوم التريندات الأكثر تداولاً في المملكة العربية السعودية بتويتر، وذلك استعداداً للقرارات التي سيقوم الملك سلمان بن عبد العزيز باتخاذها والإعلان عنها بعد وقت قليل وذلك بحسب سبق السعودية، وساهم ملك السعودية بمعونة قدرت بحوالي 1.8 مليار ريال سعودي لجميع المستفيدين والمستفيدات، وأصدر عاهل المملكة اوامر ملكية اخرى بتعيينات وترقيات جديدة بوزارة العدل السعودية خلال اجتماع يوم الجمعة، وقد لاقت اوامر الملك سلمان الاشادة من طرف الشعب السعودي في مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” و “فيسبوك”، وأشاد السيد وزير العدل بالأوامر الملكية المتعلقة بالقضاء وتعيين وترقيات القضاة اليوم، وتشهد مكة المكرمة ازدحاماً شديداً في موسم العمرة هذه الأيام من شهر رمضان الكريم، وتتوافد كل الجنسيات من أجل أداء العمرة، وأكد جلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز علي دعمه الكامل للمواطنين المستحقين للضمان الاجتماعي اليوم بعد صرفة العلاوة الواردة بالأوامر الملكية اليوم من قبل الملك، وجاءت الأوامر الملكية في سياق اهتمام جلالة الملك سلمان وحرصه الدائم على المواطنين السعوديين بمختلف طوائفهم، ومن خلال موقع نجوم مصرية سوف نعرض لكم قرارات ملكيه التي قد تم إصدارها في المملكة العربية السعودية.

أوامر ملكيه جديدة

تعيين عبد الرحمن بن أحمد بن حمدان الحربي محافظ للهيئة العامة للتجارة الخارجية بالمرتبة الممتازة.

تعيين الدكتور سعد بن سعود بن ماجد آل فهيد مساعداً لوزير التعليم بالمرتبة الممتازة.

تعيين المهندس محمد بن ناصر بن على الجاسر مساعداً لوزير العمل والتنمية الاجتماعية بالمرتبة الممتازة.

تعيين الدكتورة إيناس بنت سليمان بن محمد العيسى مديرة لجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن بالمرتبة الممتازة.

تعيين الدكتور محمد بن يحيي بن غرامه الشهري مديراً لجامعة الحدود الشمالية بالمرتبة الممتازة.

تعيين المهندس أحمد عبد العزيز بن المحمد العوهلي محافظ للهيئة العامة للصناعات العسكرية بمرتبة وزير.

تعيين الدكتور حاتم بن حسن بن حمزة المرزوقي نائب لوزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار بالمرتبة الممتازة.

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