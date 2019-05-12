شكرا لقرائتكم خبر عن تسوية مالية بـ6 ملايين تنهي معاناة 95 عاملاً في الخبر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

استكمالاً لما سبق من إنهاء معاناة 76 وافداً تأخرت رواتبهم، استقبلت إدارة التسوية الودية الأسبوع الماضي بمكتب عمل الخبر، وبالتعاون مع مدير إدارة الأزمات حمد الصقور وفريق العمل معه بفرع الوزارة بالمنطقة الشرقية، 19 وافداً لنفس المنشأة المتعثرة، ليصبح إجمالي الصلح 95 وبإجمالي مبالغ 6.466.638 ريالا.

وذكر مدير مكتب عمل الخبر منصور آل بن علي أنه وردت 535 دعوى لقسم التسوية الودية خلال شهر أبريل لعام 2019، حيث انتهت 227 دعوى بالصلح و78 انتهت بالحفظ، وأحيلت 137 دعوى للمحكمة العمالية، حيث بلغ إجمالي المبالغ المستردة لشهر أبريل الماضي 3.225.265 ريالا.

وحقق السعوديون النسبة الأعلى للصلح بـ49% وبنحو 1.5 مليون ريال، ثم الجنسية البنغلاديشية بـ230 ألف ريال بنسبة 13% من إجمالي قضايا الصلح.