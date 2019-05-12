شكرا لقرائتكم المحاكم التجارية تصدر 28 ألف حكمٍ خلال العام الحالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - "الحياة" | منذ 7 ساعات في 12 مايو 2019 - اخر تحديث في 12 مايو 2019 / 16:39

أسهمت مجموعة من الخدمات الإلكترونية التي دشنتها وزارة العدل، وتختص بنظام القضاء التجاري، في سرعة الفصل في الدعاوى، واختصار الوقت والجهد على المستفيدين، إذ شهد العام الحالي 1440هـ، إصدار أكثر من 28 ألف حكم تجاري.



وأتاحت الوزارة عبر بوابتها الإلكترونية www.moj.gov.sa، إمكانية الاستعلام الإلكتروني عن القضية التجارية، والاطلاع على الأحكام، وخدمة التذكير والإشعارات، وتقديم الدعاوى في القضايا التجارية، وطلب الاستئناف الإلكتروني، وكذلك إيداع مذكرة الدفاع الأولى، وإبلاغ المدعى عليه، إضافة إلى خدمة "قضاياي".

وبالعودة إلى الأحكام؛ تصدرت محاكم منطقة الرياض القائمة بـ11624 حكماً، تليها مكة المكرمة بـ7519، ثم الشرقية بـ5669، ثم المدينة المنورة بـ1298، ثم القصيم بـ572. وجاءت محاكم تبوك في المرتبة السادسة بـ467، تليها عسير بـ419، ثم حائل بـ246، ثم الجوف بـ87، ثم الحدود الشمالية بـ59، ثم نجران والباحة بـ35 لكل منهما، ثم جازان بـ20 حكماً مسجلة أقل المناطق في الفترة نفسها.

وأسهمت حزمة من القرارات التي اتّخذتها وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء في سرعة إصدار الأحكام التجارية والحفاظ على جودتها، ومن تلك القرارات ما أقره وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني بإضافة مادة على اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية لتحديد موعد نظر القضايا التجارية بما لا يتجاوز 20 يوماً من تاريخ قيد الدعوى، إضافة إلى تحديد عدد الجلسات الإجمالية للنظر في القضايا التجارية؛ إذ لا يتجاوز نظر القضايا التجارية ثلاث جلسات.