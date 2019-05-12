20 و24 مايو ملحق الصعود والهبوط

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة
حددت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم 20 و24 مايو الحالي، موعدا لمباراتي ملحق الصعود والهبوط بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، واللتين ستجمعان بين صاحب المركز الـ 13 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ورابع دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى.
وستقام مباراة الذهاب الاثنين 20 مايو على ملعب صاحب المركز الـ 13 بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الـ 10:30 مساء، فيما تجري مباراة الإياب الجمعة 24 مايو على ملعب صاحب المركز الرابع بدوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى.
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