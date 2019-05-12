تسرب بترولي بسبب سفينة قطرية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اصطدمت شاحنة بترول مع سفينة قطر داخل قناة قرب ميناء هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، مما أدى إلى تسرب كميات كبيرة من المواد البترولية إلى مياه القناة.

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وقال خفر السواحل الأمريكي إن الشاحنة اصطدمت بسفينة قطر، والتي كانت تجر بدورها ناقلتي شحن داخل القناة. وأضاف الخفر أن إحدى الناقلتين انقلبت والثانية تضررت بشدة.

وأوضح خفر السواحل أن كل سفينة من الاثنتين كانت تحمل 25 ألف برميل منتج بترولي على متنها، يستخدم لإنتاج البنزين، وقالت السلطات المختصة إنه وفقا للتقديرات الحالية فإن تسعة آلاف برميل من هذا الخليط تسرب إلى القناة، حيث يحتوي البرميل على نحو 159 لترا.

وذكرت السلطات أن دراسة الواقعة تجري في مكان الحادث، كما يجري أيضا فحص درجة تلوث الهواء في المنطقة، مشيرة إلى أنه لا توجد حتى الآن مخاطر صحية على السكان.