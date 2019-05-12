السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - تل أبيب كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس أنه تم الشروع في بناء «بلدة ترمب» في الجولان. وقال في كلمته في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته «وعدت بإقامة بلدة تحمل اسم الرئيس ترمب، وأبشركم بأننا قد عثرنا على موقع في الجولان ستقام فيه هذه البلدة، وقد شرعنا في عملية البناء»، مضيفا أنه سيطرح هذا القرار على الحكومة الجديدة للمصادقة عليه بعد تشكيلها.



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