6 مجهولين ضربوا صحفيا تركيا معارضا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أفاد تقرير إخباري تركي بأنه جرى توقيف 6 مشتبه بهم على خلفية هجوم استهدف صحفيا معارضا، وذكرت صحيفة «ينيساج» التي يعمل لها الصحفي يافوز سليم ديميراج أنه يجري استجواب الموقوفين في أنقرة.

وكان مجهولون هاجموا ديميراج بمضارب بيسبول أمام منزله في أنقرة الجمعة، حيث يجري علاجه في مستشفى بعدما أصيب بجروح في رأسه وجسده، وجاء الهجوم بعد برنامج تلفزيوني أداره ديميراج موضوعه انتخابات إسطنبول الأخيرة.