حملة رقابية تغلق 167 منشأة بعسير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أنهت أمانة منطقة عسير والبلدية التابعة لها الأسبوع الأول من حملتها الرقابية على المنشآت الغذائية والصحية تزامنا مع شهر رمضان، بإغلاق 167 منشأة مخالفة.
وتهدف الحملة للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت الغذائية، وتقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين، وتحفيز المنشآت التي تقدم لعملائها منتجات غذائية مطابقة لمعايير السلامة الغذائية.
وأوضح مدير عام الرخص والرقابة الشاملة بالأمانة محمد العاوي أن الجولات الرقابية التي نفذتها أمانة منطقة عسير أسفرت عن مخالفة 1154 منشأة وإغلاق 167، إلى جانب إتلاف كميات كبيرة من المواد غذائية الفاسدة.
وأشار إلى أن المخالفات الصحية المرصودة تنوعت ما بين عرض مواد غذائية مجهولة المصدر وأخرى فاسدة أو منتهية الصلاحية، إضافة لتدني مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، وسوء تداول وتخزين الأطعمة.
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