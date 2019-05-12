ضبط 125 كجم مواد غذائية فاسدة في صفوى

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الدمام

ضبطت بلدية صفوى التابعة لبلدية محافظة القطيف أخيرا 125 كجم من المواد الغذائية الفاسدة من الباعة الجائلين والمنشآت الغذائية المخالفة، خلال الحملات التفتيشية والجولات الميدانية في الطرق السريعة التي تأتي ضمن حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتعاون مع كل الأمانات والبلديات بالمملكة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد الحسيني أن البلدية تسعى للحفاظ على الصحة العامة بتطبيق الأنظمة والتعليمات والتقيد بلائحة لاشتراطات البلدية، داعيا إلى تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات عبر أرقام البلاغات أو مواقع التواصل الالكترونية الرسمية.

من جهته قال رئيس بلدية صفوى المهندس نايف القحطاني إنه جرى ضبط 75 كجم من المواد الغذائية مجهولة المصدر، تعرض بطريقة مخالفة للأنظمة البلدية، إضافة إلى تسببها في تشويه المظهر العام، كما جرى ضبط 50 كجم من المواد الغذائية التالفة ومجهولة المصدر في منشآت غذائية تمت زيارتها ضمن الجولات الميدانية.